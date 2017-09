Produtor de Hollywood fará filme sobre empresária de RO

A saga de Daiana Huff para criar a Faculdade do Emagrecimento será contada nas telas do cinema

‘Quando os sonhos acabam’ é o nome do filme que contará a história da criação da startup Faculdade do Emagrecimento, empresa de Daiana Huff, 30, gaúcha de nascimento, mas rondoniense de coração, e que agora se prepara para alçar vôos mais altos: além de ter a história da criação de sua empresa transformada em filme, ela fará participação especial na produção interpretando uma das personagens.

O filme levará a assinatura do produtor Frederico Lapenda, sócio de Stan Lee (criador do Homem Aranha) e que já produziu filmes como ‘Sete anos no Tibet’, com Brad Pitt; Donnie Brasco, com Johnny Depp; e ‘Homens de Coragem’, com Nicolas Cage.

Fazendo o gênero comédia romântica, ‘Quando os sonhos acabam’ conta a história de um casal que está atolado em dívidas e decide empreender na internet sem nenhuma grana e sem entender nada de marketing digital, o que rende situações inusitadas e muito engraçadas.

Com o roteiro escrito pelo poeta Augusto Branco (que também é rondoniense), o filme garantirá mais do que boas risadas: será uma obra inspiradora, que mostrará como o amor e a união entre as pessoas pode construir coisas extraordinárias.

Esta história chegará às telonas em meados de 2019.

Autor: Planetafolha