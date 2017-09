Semana do Idoso encerra com escolha do Miss e Mister Terceira Idade

Valmira e Carlos foram eleitos Miss e Mister. Na foto, com a titular da Semas, Ivete Pires

A Secretaria de Assistência Social (SEMAS), através do Centro de Atendimento a Terceira Idade (CATI), realizou ao longo desta semana várias atividades para comemorar a Semana do Idoso, em Vilhena.

A programação começou segunda-feira e encerrou nesta sexta-feira, 22, com a escolha do Miss e Mister Terceira Idade 2017.

Os participantes esbanjaram simpatia durante o desfile. Após a apuração das notas dos jurados, o público conheceu os eleitos da noite: Carlos Gabilião Francisco, de 61 anos, levou o título de Mister e Valmira Colferai, de 66 anos, ficou com a faixa de Miss. Ambos são frequentadores das atividades realizados pelo o CATI.

O objetivo da iniciativa é atribuir novos olhares ao conceito de beleza e valorizá-lo em pessoas com idade superior a 60 anos, proporcionando aos participantes, momentos de descontração e interação.

De acordo com a professora e organizadora do concurso, Nádia Reis, informou que foram 13 idosos que disputaram as faixas. “Foram 5 homens e 8 mulheres que desfilaram e esbanjaram beleza. Ficamos muitos felizes com o resultado. Encerramos as atividades com chave de ouro”, disse.

A secretária das SEMAS, Ivete Pires, ressaltou o trabalho desenvolvido ao longo da semana no CATI. “Ficamos felizes em proporcionar estes momentos divertidos e, mais do que isso, contribuir para melhorar a vida de quem participa. Esse sempre foi o meu objetivo e da prefeita Rosani Donadon, que determinou dedicação e carinho com as pessoas da terceira idade. Foi uma semana maravilhosa, onde também aprendemos o valor e ensinamentos da vida através de nossos idosos”, finaliza a titular da Semas.

Além de Ivete Pires, estiveram presentes outras autoridades municipais, como o vice-prefeito Darci Ceruti (DEM), o secretário de esportes Natal Jacob (SEMEC), o presidente da Fundação Cultura Djavan Santos, o coordenador CATI, Zerimar Silva, o vereador Carlos Sushi e o médico Nelson Chain.

Texto e fotos: Assessoria