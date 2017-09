“Farra” nas Câmaras, greve à vista e Extra o 3º mais acessado de RO – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ Esta semana, o Extra de Rondônia trouxe duas reportagens constatando uma verdadeira gastança desenfreada do dinheiro do contribuinte nos municípios de Chupinguaia e Colorado do Oeste. Os protagonistas: os poderes Executivo e Legislativo. A “farra” se inicia em Chupinguaia, e mais precisamente na Câmara de Vereadores.

@@@ Conforme constatou o site, os vereadores gastaram em diárias, justificando “viagens a serviço do município”, mais de R$ 100 mil nos oito primeiros meses de 2017. No final de agosto, os membros da mesa diretora argumentaram “tratar assuntos do município” e foram parar em Brasília (DF).

@@@ O detalhe é que Chupinguaia tem quase 10.364 mil habitantes. Já Vilhena, por exemplo, que tem 93.745 habitantes (em ambos casos conforme estimativa do IBGE), ou seja, nove vezes mais, consumiu quase R$ 60 mil. Resumindo: há uma coisa errada nessas viagens dos vereadores chupinguaienses. E o pior de tudo é que os nobres edis não apresentaram nada de concreto com relação aos “benefícios” conquistados na capital federal. Os dados foram coletados pelo Extra de Rondônia dias atrás, via Portal da Transparência. Entretanto, hoje (domingo, 24), misteriosamente, o mesmo Portal do Legislativo está fora de serviço. Pelo jeito, as caras mudam, mas o mesmo jeito de “trabalhar pelo povo” continua na pacata Chupinguaia.

@@@ Mas a situação também afeta o Executivo municipal. De forma exclusiva, o site trouxe à tona o caso da Chefe de gabinete de Chupinguaia, que embolsou mais de R$ 17 mil em diárias com viagens para Porto Velho e Brasília. A servidora pública Joyce Moraes Borges de Lima só perderia (no quesito diárias) para a fisioterapeuta/prefeita Shiela Mosso. O site deixou espaço para eventuais esclarecimentos de Joyce, mas a mesma não se pronunciou até o momento.

@@@ Porém – e sempre há um porém, a situação se estende ao município de Colorado do Oeste. Por essas bandas, os vereadores aumentaram suas diárias neste momento de crise financeira que assola o país. Os novos valores passaram de R$ 300,00 para R$ 500,00. Também, o Legislativo aumentou o vale alimentação dos funcionários de R$ 300,00 para R$ 500,00. Sem comentários!

@@@ Esta semana, uma equipe de reportagem do Extra de Rondônia foi até Cerejeiras, momento em que fez uma série de entrevistas. Até aí, nada de errado. O incidente aconteceu quando a equipe se apresentou até um dos entrevistados, e o mesmo disse que já havia apresentado declarações ao Extra no início da semana. Surpresa, nossa equipe esclareceu que ninguém estava sabendo. Ou seja: há gente da imprensa cometendo crime de falsidade ideológica. Não é a primeira vez que isto acontece. Para tanto, a diretora do Extra de Rondônia alerta às autoridades que os funcionários desta empresa são identificados por seus crachás, e que qualquer dúvida podem ligar ao (069) 3322-2407.

@@@ Em Corumbiara, há sinais de greve dos servidores públicos municipais por essas bandas. De acordo com edital divulgado pelo Sindscor, uma assembleia geral extraordinária entre membros da categoria está prevista para esta semana. O servidor público não está contente com a atual administração municipal.

@@@ E para encerrar: nova avaliação do site Alexa, que analisa os sites mais acessados de cada Estado, colocou o Extra de Rondônia na terceira posição em Rondônia e o primeiro do interior do Estado (FOTO ABAIXO). O diário jornalístico eletrônico, com sede em Vilhena, fica atrás de dois conceituados sites de Porto Velho: O Rondônia Ao Vivo e o Rondônia Agora. O Alexa é um site de análise da internet criado pela Amazon para listar os endereços mais procurados do Brasil.

@@@ O Extra de Rondônia agradece aos internautas do Estado e, principalmente, da região do Cone Sul de Rondônia pela preferência no quesito fonte de informação. Também, agradece aos patrocinadores que acreditam na potencialidade do site noticioso. Saiba quais são os sites de notícias mais acessado do Brasil aqui.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa