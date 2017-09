Prefeita firma parceira com “Banco do Povo” para beneficiar vilhenenses

Entidade quer ampliar o atendimento à população do Cone Sul

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) se reuniu com a diretoria do “Banco do Povo” na última quinta-feira, 21, na capital, Porto Velho.

A pauta do encontro foi a assinatura do contrato de parceria entre o Poder Executivo e a entidade a fim de beneficiar a população. O Município irá auxiliar o “Banco do Povo” cedendo espaço pra receber os interessados pelo benefício, que vai de R$ 300 a R$ 10 mil e qualquer pessoa que tenha atividade produtiva pode ter acesso aos empréstimos.

Durante o encontro, participaram o presidente do “Banco do Povo”, Manoel Serra, o diretor administrativo financeira, Aníbal Martins, a Gerente Geral Andréia Caetano, além dos secretários de Planejamento e Integração Governamental, Valdiney Campos e Rômulo Azevedo, respectivamente.

O presidente da instituição de crédito reiterou que o “Banco do Povo” é um projeto do Governo do Estado, idealizado pelo Governador Confúcio Moura (PMDB). O presidente Manoel Serra destacou, ainda, que a participação do Município na excelência desse projeto é de fundamental importância.

De acordo com seu entendimento, o micro e pequeno empresário procura o Município que irá fomentar o elo entre os dois polos. “É uma forma de contribuir com os primeiros passos do nosso micro e pequeno empreendedor. Além disso, quem faz esse tipo de empréstimo acaba utilizando o recurso no próprio Município, fato que torna uma ferramenta de incentivo econômico”, observou a prefeita Rosani.

A chefe do Poder Executivo irá realizar uma solenidade em Vilhena com a diretoria do “Banco do Povo” pra marcar esse novo momento da entidade de crédito no Município de Vilhena. “Este é o começo para você se tornar um grande empreendedor”, concluiu a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria