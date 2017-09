Prefeito afirma que em seis meses, Cerejeiras terá 95% de rede de esgoto e que a metade da população não paga a taxa de lixo

Airton Gomes (PP) prefeito do município de Cerejeiras recebeu em seu gabinete, a reportagem do Extra de Rondônia na manhã da última sexta-feira, 22, onde falou sobre as conquistas e projetos que estão em andamento na cidade.

Airton disse que está em seu segundo mandato e que os desafios de administrar uma cidade são grandes, mas o desejo de ver seu município crescendo e oferecendo qualidade de vida é gratificante.

Sobre a polêmica criada em torno da cessão de terras do município para um agricultor, o prefeito explica que a intenção do projeto enviado a Câmara de Vereadores, não é para tirar direitos das entidades que recebem o benefício, mas sim para regularizar a quantidade que cada uma recebe, sendo que: as entidades filantrópicas dividiam 30% dos 100% repassadas ao município. Contudo, com a aprovação do projeto cada entidade vai receber a quantidade que gasta, por exemplo, se uma instituição gasta 100 quilos de arroz por mês, vai receber 100 quilos, se outra gasta 30 quilos o processo será mesmo. Com isso, além da economia, outras entidades também poderão se cadastrar para receber o benefício, que segundo o prefeito gira em torno de 15 instituições que atualmente recebem, não apenas cinco como foram divulgados.

Airton afirma que apesar da crise que assola o país, a cidade está passando por uma transformação, diversas obras estão em andamento que vem de encontro ao anseio da população. O exemplo é a obra da rede de esgoto que, “em seis meses, Cerejeiras será a cidade com maior porcentagem de rede de esgoto do Estado, terá 95% concluída”, enfatizou o prefeito.

Além disso, mais de 10 quilômetros de asfalto está em fase de conclusão, em parceria com o governo do Estado, sendo realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Na questão do destino final do lixo, o prefeito ressalta que está com dificuldades, pois o custo com transporte até ao aterro sanitário em Vilhena é alto, e apenas 50% da população está colaborando e pagando a taxa, que chega a casa do morador através de carnê, mas maioria ignora e se abstém.

Airton diz que está trabalhando num projeto de transbordo, onde Pimenteiras e Corumbiara vão trazer o lixo produzido até Cerejeiras, para ser selecionado pela associação de catadores, e depois destinado ao aterro sanitário. Com isso, o transporte ficará mais barato.

O prefeito falou também sobre a obra do teatro que está parada. De acordo com ele, está esperando a liberação de uma emenda parlamentar que ele pessoalmente está empenhado para que seja liberada o mais rápido possível.

Na área da saúde, o prefeito ressalta que este ano o hospital municipal recebeu alguns equipamentos e duas ambulâncias novas, além da cozinha que está sendo ampliada e terá o dobro de espaço, entre outras melhorias. Tudo com ajuda de aliados politicos, como: deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e Edson Martins (PMDB), além dos deputados federais Luiz Claudio (PR), Nilton Capixaba (PTB) e senadores Valdir Raupp (PMDB), Acir Gurgacz (PDT) e Ivo Cassol (PP).

Para finalizar a entrevista, o prefeito disse que críticas é normal em qualquer setor, porém, o que importa é o trabalho desenvolvido em prol da comunidade cerejeirense.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia