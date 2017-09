Colisão frontal entre carro e moto resulta em uma vítima fatal na “Curva da Morte”

Um acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 24, na BR 364, km 411, no trecho conhecido como “Curva da Morte” vitimou um motociclista morador do município de Ouro Preto do Oeste – RO.

De acordo com informações colhidas no local, o veículo Fiat Palio seguia com destino a cidade de Ariquemes, quando ao entrar na curva, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda Fan, que possivelmente perdeu o controle na curva e invadiu a pista contraria. A motocicleta com placa de Ouro Preto do Oeste, era conduzida por Geovan Dantas da Conceição, 27 anos, que com o violento impacto teve morte instantânea. O condutor do Palio sofreu sérios ferimentos e foi socorrido ao Pronto Socorro de Jaru – RO.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para registrar a ocorrência e proceder com a sinalização e conservação da pista até a chegada da Perícia Técnica da Policia Civil.

O corpo foi recolhido pela funerária Dom Bosco, que informou que até as primeiras horas desta manhã, não havia conseguido contato com familiares. Quem tiver informações da família podem estar entrando em contato pelos fones (69) 3521-2824 ou 9.9237-1420.

Fonte: Jaru Online