Ex-atleta da AVV vai defender a seleção de Rondônia

O voleibol da AVV contará com o Atleta Rodrigo Campanha, de 19 anos, para defender Rondônia em mais um brasileiro de seleções e estará em quadra ao lado dos ex-companheiros de formação.

O Atleta vilhenense atualmente defende o time paranaense, Amavôlei, da cidade Maringá, assim que deixou Vilhena para jogar na liga profissional de voleibol. Rodrigo iniciou sua formação nas categoria de base da AVV, colecionado títulos e premiações individuais nas competições regionais e a nível nacional.

Sucesso no Estado de Rondônia por ser um dos melhores atletas, o central do Amavôlei ganhou destaque também no voleibol paranaense, com medalhas e premiações individuais, onde foi eleito o melhor central da temporada na liga paranaense de voleibol.

De volta a sua casa, o atleta está ansioso para defender seu Estado com os parceiros de seleção Bruno Reis (levantador, Marlos Matias (ponteiro) e Daniel Trinidade (libero), que são considerados jovens promessas do voleibol vilhenense.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria