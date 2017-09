Grávida de 6 meses que se envolveu em acidente de trânsito perde o bebê

A gestante de seis meses, que se envolveu em um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, na última segunda-feira, 18, no cruzamento das Avenidas Melvin Jones com Sabino Bezerra de Queiroz, localizado no Bairro Bodanese, perdeu o bebê.

A jovem que seguia na motocicleta e a princípio, só havia ferido a boca na queda, foi encaminhada para Cacoal, devido ter apresentado complicações na gestação, porém, o feto não resistiu e veio a óbito ainda no ventre da mãe.

O corpo do bebê foi sepultado no sábado, 23, no cemitério municipal de Vilhena, já a mãe, não corre risco de morte.



Texto e Fotos: Extra de Rondônia