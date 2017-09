Palestras sobre piscicultura e entrega de maquinários marcam o evento do “Dia do Campo” em Colorado

Na última sexta-feira, 22, foi realizado em Colorado o evento “Dia de Campo” na BR 435 – KM 19, próximo ao rio Escondido sentido Cerejeiras.

Durante o evento houve palestras sobre piscicultura, planejamento, construção de tanques, manejo alimentar, custo de produção, abate, comercialização e entrega de máquinas para os produtores.

De acordo com a equipe organizadora do evento, a primeira reunião sobre piscicultura ocorreu no parque de exposições de Colorado, onde o objetivo era de dotar a Associação dos Piscicultores com uma infraestrutura completa para produzir e comercializar os peixes produzidos. Após esses encontros o ex-deputado federal Amir Lando e a deputada Marinha Raupp, conseguiram liberar recursos pra aquisição de maquinário para ampliar a construção dos tanques e a aquisição da fábrica de gelo, indispensável na hora da comercialização do peixe.

Agora o entreposto será instalado no município o mais rápido possível devido a grande importância de fazer a classificação dos peixes para organizar a venda. O caminhão para transportar o peixe é outra ação que em breve se tornará realidade para os produtores. Em resumo esta se criando mais uma opção, mas com responsabilidade entendendo que o processo é contínuo e longo e precisa da boa vontade de todos os segmentos para que a piscicultura se torne realmente uma alternativa de renda.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria