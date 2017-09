PIMENTEIRAS: jovem de 22 anos morre e marido alega que ela teria pulado de veículo em movimento

Débora Mendes Nery, 22 anos, morreu na noite de domingo após supostamente ter pulado de um carro em movimento no município de Pimenteiras.

A jovem que teve a morte constatada em sua residência por enfermeiros que foram acionados por seu marido, segundo informações, teria passado o dia bebendo em companhia do mesmo e teriam tido uma discussão em praça pública.

No carro do casal foram encontrados latas de cerveja, uma caixa térmica, ainda com gelo e o mesmo apresentava um amassado na porta direita.

Diante dos fatos, o homem, que é funcionário dos correios e estava casado com a vítima a menos de um ano, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Cerejeiras para prestar mais esclarecimentos sobre o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede social