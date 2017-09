PIMENTEIRAS: peritos localizam mais de ½ kg de maconha na residência de homem preso após a morte da esposa

Cerca de 800 gramas de maconha foram localizados pelos peritos da Polícia Técnica, na residência de Tiago Nogueira, preso após a morte da esposa, a jovem Débora Mendes, de 19 anos, ocorrida na noite de domingo, 24, no município de Pimenteiras.

Após a prisão de Tiago, os peritos se dirigiram até sua residência a fim de analisarem o local onde a jovem estava quando constatada sua morte, porém, localizaram cerca de 23 gramas de maconha em um recipiente na varanda da casa.

Diante dos fatos, uma busca minuciosa foi realizada no imóvel e dentro do maleiro do guarda roupas do casal, foram encontrados mais 737 gramas do mesmo entorpecente, assim como material utilizado no embalo da droga para uma possível venda no varejo.

Para a polícia, Tiago manteve a alegação de que a jovem teria pulado de seu veículo em movimento, após terem tido uma discussão. Já com relação a droga, o mesmo afirmou que era para uso pessoal, uma vez que se declarou usuário.

O jovem, que é gerente da agência dos Correios do município, foi preso suspeito de ter causado a morte da mulher e ainda foi indiciado por tráfico de drogas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social