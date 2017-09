Quatro apenados fogem de presídio em cidade de RO

Na noite de sexta-feira, 22, guarnições da Polícia Militar de Machadinho do Oeste foram acionadas a comparecer no presídio, onde havia acontecido uma fuga. Imediatamente, as guarnições compareceram no local, onde em contato com Agentes Penitenciários, os mesmos informaram que quatro detentos haviam se evadido.

Os criminosos: Luciano de Oliveira, Yan Ferreira de Souza, Fagner Santos de Souza e Patrique Gasparine, amassaram uma das grades da cela conseguindo ter acesso a tela superior, onde também abriram um buraco e escalando o presídio tiveram acesso ao alambrado lateral. Os elementos, ao cruzar uns dos alambrados, o alarme disparou sendo possível o agente ver quando os fugitivos se evadiam para a mata no fundo do presidio.

Seis guarnições realizaram patrulhamento pelas proximidades do presídio durante várias horas, contudo, os criminosos não foram localizados. Informações extraoficiais dão conta que os elementos pretendiam seguir destino a Ariquemes, colocando assim, as guarnições do Vale do Jamari em alerta. O Boletim de Ocorrência Policial (BOP) sob n°161079/17, foi registrado na 1ª Delegacia Geral de Polícia Civil.

Fonte: Ariquemes190