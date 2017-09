Raupp anuncia R$ 4 milhões para Centro de Monitoramento de Fronteira em RO

O senador Valdir Raupp anunciou que o Ministério da Defesa liberou R$ 4 milhões e 400 para implantação do Centro de Monitoramento de Fronteira, em Porto Velho, através do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras(SISFRON), que vai atender aos estados de Rondônia e Acre. Os recursos foram alocados pelo senador, em 2016 quando foi relator da Defesa do Orçamento da União.

Segundo o senador Raupp, os recursos serão administrados pela 17ª Brigada Militar e que após a implantação do Centro de Monitoramento, os serviços de segurança da fronteira entre Rondônia e Acre serão feitos em parceria pelo Ministério da Defesa e as Forças de segurança como Exército, Marinha e Aeronáutica.

Esta ação é mais um passo importante para a segurança na área de fronteira entre os dois estados onde, nos últimos anos, tem aumentado os casos de violência decorrentes do tráfico de drogas, roubos e até mortes. Para liberação desses 4 milhões e 400 mil reais, o senador esteve, por diversas vezes, em audiência, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, em Brasília.

Autor e foto: Rone Souza