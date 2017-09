Rosângela Donadon propõe homenagem ao médico e ex-deputado João Batista de Lima

A deputada Rosângela Donadon (PMDB) é autora do Projeto de Decreto Legislativo que concede Título Honorífico de Honra ao Mérito ao ex-parlamentar e médico, João Batista de Lima (foto).

Segundo a deputada, a concessão de título honorífico tem como objetivo “preservar a memória de exemplos de cidadania, ofertando especialmente as novas gerações, paradigmas de civilismo e profissionalismo em que possam se pautar”, ressaltou a parlamentar.

João Batista de Lima saiu do Estado do Espírito Santo para Rondônia no ano de 1978, prestando serviço como médico em várias cidades do Estado como Porto Velho, Vilhena, Colorado, Cerejeiras, e atualmente reside no município de Cabixi.

“O doutor João Batista de Lima é médico de profissão e político por vocação”, frisou Rosângela Donadon.

De acordo com a deputada, na profissão de médico clínico geral, ajudou a salvar a vida de milhares de pessoas. Grande parte das mulheres do Cone Sul tiveram o parto de seus filhos assistido pelo médico, que já soma 41 anos de profissão, sendo reconhecido como um dos melhores médicos de Rondônia.

Na trajetória política, exerceu três mandatos consecutivos como deputado estadual.

“Ele muito fez por Rondônia, especialmente pelo Cone Sul do Estado. Por isso apresentamos a homenagem de reconhecimento a este cidadão, que vem prestando relevantes notáveis serviços à população”, concluiu a parlamentar.

Autor e foto: Assessoria