VILHENA: Empresário ganha prêmio no ramo de comunicação e distribuição de panfletos

Gesse Trindade de Brito, sócio proprietário da GTB Comunicação e Distribuidora, recebeu prêmio de melhor do ano de 2017, em Vilhena.

Gesse visitou a redação do Extra de Rondônia no último sábado, 23, onde expressou seu agradecimento à comunidade vilhenense por lembrar-se de sua empresa quando foram entrevistados pela equipe da The Best Pesquisas e Publicidades, com sede em Cascavel-Paraná.

O empresário disse que está muito feliz e que vai continuar trabalhando com muito afinco para atender cada vez melhor aos anseios da comunidade que consume seus serviços.

Foram entrevistadas 250 pessoas entre os dias 24 e 28 de julho de 2017. A metodologia utilizada é por amostragem probabilística, sendo amostragem aleatória simples. A GTB Comunicação e Distribuição recebeu 43,30%.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia