3º mais acessado de RO, Extra é assunto de pesquisa de acadêmicos de Porto Velho

O site de notícias Extra de Rondônia, com sede em Vilhena, será mais uma vez assunto de pesquisa de acadêmicos, mas desta vez, da capital, Porto Velho.

Acadêmicos da faculdade Uniron entraram em contato com a direção requerendo informações a respeito da história do noticioso.

O motivo: o Extra de Rondônia é o 3º site de notícias mais acessado de Rondônia, conforme levantamento feito na última semana pelo Alexa, site de análise da internet criado pela Amazon, que listou os endereços mais procurados em Rondônia e no Brasil.

Matheus, representante de um grupo formado por dez alunos da Uniron, disse que o trabalho faz parte de uma pesquisa sobre o início dos sites de notícias em Rondônia. O referido trabalho concluirá com uma palestra. “O nosso foco é conhecer a história dos cinco sites mais acessados do Estado, o início, as dificuldades, e a trajetória como um todo”, explicou o acadêmico.

Não é a primeira vez que o Extra de Rondônia é assunto de pesquisa. Em 2013, o site foi foco do trabalho de conclusão de curso (TCC), de Comunicação Social, do acadêmico Neirimar Coradini, da Universidade Federal de Rondônia (Unir), de Vilhena.

Com o título “Do impresso para a web: a trajetória do jornal Extra de Rondônia”, Coradini abordou a trajetória do Extra de Rondônia, que iniciou em 2004 com a versão impressa (semanário) e se consolidou com a versão on line a partir de 2008, explorando os potenciais do webjornalismo.

Para Orlando Caro, diretor do site, o trabalho acadêmico revela a potencialidade do Extra de Rondônia em nível estadual, e não mais apenas na região do Cone Sul do Estado. “Nesses nove anos de vida, o Extra de Rondônia se notabilizou em Vilhena e região do Cone Sul, conquistando a aceitação de 80% dos internautas por ser combativo e dinâmico com a informação. E assim continuará. É uma honra fazer parte da comunicação do Estado e, melhor ainda, agora que somos referência na faculdade de Porto Velho. Obrigado a todos e continuam acessando o site”, disse Caro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação