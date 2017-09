Deputados de Rondônia aprovam realização de concurso na Assembleia Legislativa

Foi lido, autorizado e aprovado o Projeto de Resolução que autoriza a realização de concurso público na Assembleia Legislativa. A proposta foi apresentada pela Mesa Diretora e prevê o preenchimento de vagas a serem definidas em edital.

A iniciativa é urgente, afirma o documento apresentado, tendo em vista a necessidade de preenchimento de vagas com a considerável redução do quadro de servidores efetivos.

O único concurso realizado pelo Poder Legislativo ocorreu em 1986 e como conseqüência, a quase totalidade dos servidores estatutários estão completando tempo e requerendo suas aposentadorias.

Com isso, a Assembleia Legislativa enfrenta situação difícil com carência de servidores em todas as áreas. Somado a isso a ALE tem a exigência legal a obedecer, especialmente, após a notificação do Ministério Público alertando para que o certame seja realizado.

Ao mesmo tempo, há a expectativa de transferência ao novo prédio, que está na iminência de ser concluído, elevando a urgência na realização do concurso para o preenchimento das vagas.

Os parlamentares que compõe a Mesa Diretora presidida por Maurão de Carvalho (PMDB) afirmam que ao realizar o certame, estarão oportunizando as novas gerações a possibilidade de fazer parte do novo quadro de servidores da Casa de Leis e que desta forma “contribuiremos significativamente para a vida e os sonhos de tantos jovens que estão se preparando para concorrer a uma oportunidade de emprego”, afirma o documento.

Finalizando, os parlamentares afirmam que a iniciativa já se encontra atrasada e, desta forma, se deve envidar todos os esforços no sentido de materializar a proposta o mais rápido possível, conclui a justificativa do Projeto de Resolução.

Autor: Assessoria

Foto: Divulgação