Em Rondônia, bandidos armados ateiam fogo em sede de fazenda e caseiro morre carbonizado na zona rural

Um homem de idade ainda não informada foi encontrado morto carbonizado dentro de uma propriedade rural de Espigão D’Oeste, na noite de domingo (24).

O local onde o corpo foi encontrado é uma fazenda que está em litígio na Justiça e já passou por quatro reintegrações de posse.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o filho do proprietário da fazenda, teria ido ao local por volta das 21h de domingo. Ainda na porteira foi recebido com vários disparos que vinham do interior da propriedade.

Para fugir dos disparos, ele conseguiu manobrar a motocicleta e sair do local sem ser atingido. Já no Distrito 14 de Abril, manteve contato com o pai que procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Espigão D’Oeste, para relatar o que estava acontecendo.

O filho ainda contou para o pai que, antes de fugir do local, conseguiu ver que a casa que fica na fazenda estava sendo incendiada e que temia pela vida do caseiro, que estava na propriedade.

A vítima também teria reconhecido a moto utilizada por um homem que costuma ser um dos invasores da fazenda.

Diante da denúncia, a Polícia Militar se dirigiu até a propriedade rural, e por volta das 3h15 de segunda-feira (25) a perícia técnica foi acionada, pois constataram que havia um corpo dentro da residência queimada, já sem vida.

A reportagem entrou em contato com a Unisp de Espigão do Oeste, onde o atendente confirmou que o corpo encontrado dentro da casa era realmente do caseiro, porém o delegado responsável pelo caso não pôde dar informações sobre o crime.

Autor: Pimentavirtual

Foto: Ilustrativa