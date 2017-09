Ex-vereador de Cabixi e irmão estão entre os mortos em acidente na BR-364; vídeo

Acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel aconteceu na tarde desta terça-feira, 26, na BR-364- após o distrito do Guaporé, sentido Porto Velho.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia uma das vítimas dirigia o automóvel Chevrolet Corsa de cor prata com placas de Cabixi – colidiu de frente com um caminhão Mercedes Benz de cor amarela, em seguida também bateu num outro caminhão de cor branca.

A informação é que o motorista do caminhão amarelo é vilhenense, e as vítimas fatais do veículo leve é ex-vereador na cidade de Cabixi, identificado como Gregório Marcílio e seu irmão Antônio Marcílio.

Ainda há informações desencontradas a respeito de outras vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal de Pimenta Bueno estão no local.

Atençao: Imagens fortes

