Força Tática prende jovens por porte ilegal de arma de fogo que agiam a mando de presidiários do CRCS

Após receber informações de que em uma residência localizada na Avenida 1511, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, morava uma jovem de nome Adrielli Gomes de Arruda, de 18 anos, esposa de Eduardo Batista de Oliveira, apenado do Centro de Ressocialização Cone Sul (CRCS) que estaria comercializando entorpecentes e fazendo uso de uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha para a realização das entregas do referido produto, uma guarnição da Força Tática se dirigiu ao local na noite desta terça-feira, 26, para a averiguação dos fatos.

Durante um breve monitoramento, os militares avistaram o momento em que a jovem chegou ao imóvel no veículo acima citado e procederam em abordagem.

Com o consentimento da suspeita, foi realizada uma revista na residência, onde foram localizadas, dentro de uma gaveta do guarda roupas de Adrielli, uma pistola 9 milímetros, de fabricação chinesa, juntamente com um carregador municiado com duas balas do mesmo calibre e a quantia de R$ 1.095,00.

Em averiguação ao veículo usado pela agente, foi constatado que o mesmo está em nome de uma mulher que cumpre pena por tráfico de entorpecentes, no presídio feminino de Vilhena, esposa de Cleiton Silva de Souza, que também é apenado e se encontra na mesma cela do esposo de Adrielli.

Com relação a arma, a jovem alegou que Eduardo e Cleiton, integrantes da facção criminosa PCC, teriam lhe dado ordem de dentro do presídio, para que ela se dirigisse até uma oficina mecânica, localizada na Rua 1505, no mesmo bairro que ela reside, e mantivesse contato com Alisson Martins de Souza, de 21 anos, mais conhecido por “Cabeção”, que lhe entregaria a referida pistola.

Adrielli conduziu os militares até a residência de Alisson, que confirmou os relatos da jovem, onde recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com a mesma até a Delegacia de Polícia Civil para prestarem esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto e foto: Extra de Rondônia