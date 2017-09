Grupo “Amor de 4 Patas” realiza 3º bazar para custear dívidas

O Grupo “Amor de 4 Patas” está organizando o terceiro bazar beneficente para quitar as dívidas na clínica veterinária que atende e trata os animais acolhidos pela equipe. O bazar será realizado no dia, 15 de outubro, das 08h00 as 14h00 na escola Marcos Donadon, em Vilhena.

Caso alguém queira contribuir com o grupo com doações de roupas basta procurar os pontos de coleta, sendo eles MP, Fukuro Bike e no dia, 14, a partir das 17h00 na escola Marcos Donadon.

A equipe também esta aceitando pessoas para ajudar com trabalho voluntário e doação de valores em dinheiro, podendo ser depositados na Caixa Econômica Federal (Agência 4742) – Operação 013 / Conta Poupança 1206-5 / Sabrina Santos da Silva.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação