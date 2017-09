Moradora do bairro Cidade Nova denuncia empresário e diz que água e energia são rabicho

A redação do Extra de Rondônia recebeu nesta segunda-feira, 25, áudio em que uma moradora do bairro Cidade Nova, em Vilhena, denuncia a falta de água e energia no setor.

Segundo a denunciante, ela ficou sabendo na prefeitura que a água e a energia não são legalizadas, foi feito um quebra galho pelo empresário Dari de Oliveira, que fez o loteamento.

A moradora ressalta que na prefeitura foi orientada a entrar com processo contra o empreendedor, pois a responsabilidade da infraestrutura do bairro, como asfalto, rede de água, esgoto e rede elétrica, é da empresa que fez o loteamento.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto ao empresário caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução