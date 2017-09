No pacote de obras, prefeita autoriza reforma e ampliação de escola Antônio Donadon

Reforma irá resolver a falta de vazão da água no período chuvoso

Como prova do trabalho executado no setor de educação do município de Vilhena, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou mais uma ordem de serviço, desta vez, na escola municipal Antônio Donadon, localizado no bairro Cristo Rei.

Com 11 salas de aulas para atender os 600 alunos no período matutino e vespertino, a escola ganhará uma nova fachada, além de ampliação da área administrativa, como: recepção, direção e supervisão. E, para solucionar o problema de vazão da água das chuvas, a Construtora “OK”, responsável pela execução da obra, irá erguer 40 cm acima do nível da rua.

Em seu discurso, a prefeita explicou a importância da obra para comunidade escolar, pois no período chuvoso a área da escola não consegue drenar toda a água, chegando muitas vezes alagar. “Quero resolver este problema da escola. Estamos trabalhando em todas as frentes. Quero ver todas as escolas reformadas e ampliadas. Quero o melhor à educação para alcançarmos bons resultados”, frisou Rosani.

Por sua vez, a secretária de educação, professora Raquel Donadon, lembrou sobre o início da construção, e como ela irá ficar depois ampliada. “Este ano vamos alcançar mais de R$ 11 milhões só na educação. Fico agradecida em ver a necessidade desta escola, e continuar investimento na educação, no conhecimento de nossas crianças e adolescentes”, destacou a responsável pela pasta da educação.

A solenidade de assinatura de início da obra contou com a presença do vice-prefeito Darci Ceruti, os vereadores Vera Lúcia Borba, professora Valdete Savaris, Carlos Suchi, do tenente Andrade (aeronáutica), secretários municipais e outras autoridades.

PACOTE DE OBRAS

Entre outras, muitas obras vão mudar a cara do setor educacional do município de Vilhena. A atual gestão reiniciou a construção de escola de ensino fundamental no setor 29, próxima à Faculdade da Amazônia; autorizou a construção de uma escola de ensino infantil no bairro Moisés de Freitas; lançou a construção de uma escola de ensino infantil no bairro Alphaville; iniciou a reforma e ampliação da escola Maria Paulina Donadon, no distrito de Nova Conquista; e a construção da escola “Progresso”.

Texto e fotos: Assessoria