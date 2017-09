PF cumpre mandado de prisão contra pornografia infantil

A Polícia Federal cumpriu na segunda-feira, 25, um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, visando combater o armazenamento e disseminação de conteúdo sexual digital relacionado à pornografia infantil na rede mundial de computadores, na região de Ji-Paraná.

Durante o cumprimento das buscas, desencadeadas após investigações que duraram mais de um ano, foi possível identificar o autor do delito bem com comprovar o armazenamento de material relacionado à pornografia infantil nos discos rígidos encontrados no quarto do investigado.

Comprovada a materialidade do delito foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo o mesmo conduzido para à Delegacia de Polícia Federal do município para lavratura do auto de prisão em flagrante e demais providências cabíveis.

Segundo os federais, já houve outros fatos investigados relacionados ao caso, que também tiveram por objeto, mandados de buscas, bem como prisão em flagrante de outros envolvidos.

Texto: Com informações da Polícia Federal

Foto: Ilustrativa