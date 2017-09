Procura-se por filhotes de pitbul desaparecidos

Está desparecido dois cachorros que atendem pelo nome de Lica e Dunga. Os animais são filhotes da raça Pitbul, eles sumiram nas proximidades da Avenida 1715 com Avenida Curitiba, no bairro Jardim das Oliveiras.

De acordo com o proprietário, os cachorros não oferecem perigo. Sumiram por voltas 21h00 desta segunda-feira, 25, no endereço citado. Caso alguém tenha visto os animais, entrar em contato através do telefone 9-92363003 que será gratificado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo