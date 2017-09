VÍDEO: Semus define detalhes para implantação de Serviço de Diagnóstico por Imagem no HR

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) anunciou nesta semana a instalação de diversos equipamentos no Hospital Regional de Vilhena (HRV), dentre eles os que serão parte do Serviço de Diagnóstico por Imagem do município.

Raio X digital, tomógrafo, mamógrafo e aparelho de ultrassom serão disponibilizados em espaço adequado para examinar pacientes da rede pública de saúde.

De acordo com o secretário municipal, Marco Aurélio Vasques, o único equipamento de raio x disponibilizado aos pacientes do SUS em Vilhena é obsoleto e tem mais de uma década de uso. “Já está no nosso almoxarifado um aparelho de raio X digital de última geração da marca Phillips. Ele estará funcionando assim que os técnicos da empresa vierem fazer a instalação de forma correta. Reformamos uma área do Hospital Regional onde será o Serviço de Diagnóstico por Imagem”, explicou o gestor.

Além do raio X, Vasques anunciou que o serviço contará com tomografias, mamografias e ultrassom. “É serviço de qualidade que o povo de Vilhena terá gratuitamente pela primeira vez”, disse a prefeita Rosani Donadon.

Na última semana também foram instalados equipamentos novos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional. “Ventiladores pulmonares de uma ótima marca foram instalados nos leitos da UTI e já fizemos uma reforma na rede de gases do Hospital. O oxigênio atingiu 97,5 % de pureza. Finalmente conseguimos ver todo o esforço da prefeita Rosani surtindo efeito. Estamos transformando a saúde de Vilhena”, encerrou.

>> VEJA O VÍDEO NO LINK ABAIXO:

https://www.youtube.com/watch?v=029y3aPY1

Texto e foto: Assessoria