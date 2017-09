Delegado detalha investigação da morte de jovem executado com tiro na cabeça em Cerejeiras

O Extra de Rondônia entrevistou o delegado da cidade de Cerejeiras, Rodrigo Spiça, a fim de obter informações referentes ao andamento das investigações relacionadas à morte do jovem Jhonatas Iago, de 20 anos, assassinado com um tiro na cabeça, na noite do dia 18 do mês corrente.

Poucos dias após o crime, a reportagem do site recebeu informações sobre um possível suspeito do homicídio, que não teve testemunhas, e este repassou às informações ao delegado, que afirmou ter checado as mesmas, porém, o referido suspeito possui um álibi forte que o isenta de qualquer culpa.

Ainda segundo Spiça, mais dois suspeitos, que possuíam desavenças com a vítima, também foram interrogados, mas nada até o momento favoreceu na elucidação do caso, que continua sendo um mistério tanto para a polícia como para a sociedade cerejeirense.

De acordo com o levantamento da conduta do jovem perante a sociedade, o delegado afirmou que Jhonatas, que não era casado, possuía um temperamento forte e provocativo.

Texto e foto: Extra de Rondônia