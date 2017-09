Deputada apoia projeto que implantará posto para emissão de RG em parceria com a Prefeitura de Vilhena

Nesta última segunda-feira, 25 de setembro, a Deputada Estadual, Rosangela Donadon, iniciou tratativas junto ao Diretor do Instituto de Identificação Civil e Criminal – IICCECF da Polícia Civil, Júlio Kasper, para a futura instalação de Posto de Identificação em parceria com a Prefeitura de Vilhena para atendimento para emissão da Carteira de Identidade.

Júlio explicou que, após firmar o Termo de Cooperação Técnica entre o IICCECF e a Prefeitura Municipal de Vilhena, o cidadão poderá estar com o documento em mãos, em no máximo 60 dias.

“A ação visa realizar o cadastramento do cidadão por parte da prefeitura. Os dados são encaminhados a Porto Velho e a emissão da Carteira de Identidade é realizada pelo Instituto de Identificação.”

A deputada Rosangela Donadon ofertou total apoio para ação e destacou que esta parceria irá desafogar as atividades na Delegacia de Polícia Civil do município.

“Um atendimento mais humanizado, evitando o atendimento do cidadão dentro das estruturas da Polícia Civil. Além de melhorar a segurança pública do município ao direcionar os Datiloscopistas Policiais para as atividades de Perícia Papiloscópica, identificação criminal e outras atividades-fim”, declarou Rosangela.

Autor e foto: Assessoria