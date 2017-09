Em Rondônia, aluna de 12 anos desmaia em sala de aula após ingerir bebida alcoólica durante o intervalo

Uma adolescente de 12 anos desmaiou dentro de sala de aula após ingerir bebida alcoólica durante o intervalo da aula, em Santa Luzia D’Oeste (RO), município da Zona da Mata. Outras duas alunas, que estudam na mesma escola, também se embriagaram.

Conforme registro policial, as garotas contaram que haviam encontrado a bebida dentro de uma sacola plástica no pátio da escola.

Na delegacia de polícia civil, o diretor da escola contou que foi informado sobre o desmaio da aluna por uma professora.

Ainda na instituição de ensino, as menores de 14 e 16 anos contaram que estavam no pátio da escola no momento do intervalo das aulas, quando teriam encontrado uma sacola cinza com um vidro de aguardente e passaram a ingerir a bebida.

Logo depois a garota de 12 anos se aproximou e pediu que as duas dessem um pouco da bebida para ela, afirmando ser acostumada beber em casa. Ela então bebeu uma grande que havia na garrafa e as outras meninas terminaram de ingerir o liquido.

Ao terminar o intervalo, as três alunas retornaram para sala de aula, mas a menina de 12 anos desmaiou.

Após contarem o que havia ocorrido, as outras duas garotas foram indagadas pela professora onde haviam jogado a garrafa de bebida. O objeto foi localizado pela vice-diretora.

A menina de 12 anos foi encaminhada ao pronto-socorro, onde ficou recebendo cuidados médicos.

Já as outras duas alunas foram conduzidas à delegacia junto com os responsáveis e o Conselho Tutelar.

Em seguida, as mães informaram que em conversa com as filhas, a garota de 14 anos contou que um rapaz maior de idade havia pulado o muro da instituição de ensino para entregar a bebida.

Autor: Rondoniavip

Foto: Ilustrativa