Empresário afirma que empreendimento é regularizado e apenas uma quadra aguarda liberação

Na tarde desta terça-feira, 26, Dari de Oliveira, sócio proprietário da Darimar Empreendimentos imobiliários, visitou a redação do Extra de Rondônia, para explicar e se defender da acusação de uma moradora do Bairro Cidade Nova, onde a denunciante afirma que o loteamento não é regularizado.

De acordo com a denunciante, a infraestrutura do bairro é deficitária, ela afirma que a água e energia são rabicho além de não ter asfalto e esgoto.

A mulher ainda ressalta que foi a prefeitura e lá a orientaram a processar o empresário, pois a responsabilidade da toda infraestrutura seria dele.

De acordo com Dari, ele foi pioneiro a fazer loteamento em Vilhena, e na época que fez o empreendimento Cidade Nova, entrou em acordo com os proprietários de chácaras que negociaram diversas áreas para que fosse criado o projeto.Entretanto, foram vendidos 300 terrenos, e hoje 90% têm casas.

Dari ressalta que na época a prefeitura exigia apenas água e energia, pois os lotes eram vendidos a preços populares, entre R$ 10 e 15 mil e que o poder público era responsável pela rede de esgoto e asfalto, que depois seriam cobrados do proprietário do imóvel.

Vale ressaltar que o empreendedor afirma que na quadra onde mora a pessoa que fez a denúncia, aguarda liberação. Dari mostra documentos que comprovam o que está falando. Segundo ele, a demora se justifica devido à burocracia do poder público, e que devido a denúncias contra empresários e políticos envolvidos na questão de loteamentos e propinas, e o travamento de novos loteamentos pela justiça, essa quadra ficou faltando liberação. Mas tão logo a justiça conceda parecer favorável, mais 200 lotes serão colocados à venda neste setor a preços populares.

Porém, a questão da água Dari fala que a rede do SAAE passa em frente e pode ser utilizada até que a rede do loteamento seja concluída. Já a energia não tem nenhum problema, está de conformidade com o exigido pela prefeitura.

Para encerrar, Dari se coloca a disposição para qualquer outro esclarecimento aos moradores do Bairro Cidade Nova – no escritório da Darimar Empreendimentos Imobiliários, na Avenida Leopoldo Peres – centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia