Empresários se unem e criam mega liquidação em Vilhena

Um grupo de sete empresários da cidade de Vilhena, se uniram para criar uma mega liquidação. O Extra de Rondônia entrevistou, Gilson de Sousa, proprietário da Lojas Daniela para explicar o objetivo da campanha.

De acordo com Gilson, conta que a ideia foi copiada de um grupo empresários no Estado de Goiás que se uniram com a finalidade de fomentar comércio. Segundo ele, esse projeto já foi executado em algumas cidades de Rondônia com sucesso.

O empresário disse que objetivo da campanha “Liquida Centro” é dar oportunidade ao consumidor num momento atual econômico com descontos de 10 a 70% em várias lojas de diversos seguimentos.

Gilson ressalta, que 60 lojas aderiram a campanha, sendo: eletrodomésticos, meios eletrônicos, confecção, utilidades domésticas, calçados, perfumaria, entre outros. “Dependendo do resultado dessa campanha, a expectativa é fazer no próximo ano a campanha “Liquida Vilhena” com apoio da Aciv com a finalidade de fortalecer o comércio na cidade”, pontou o empresário.

Para finalizar a entrevista, o lojista enfatizou que a campanha será de nove dias, começa nesta sexta-feira, 29, e encerra no 07 de outubro. Gilson ainda disse, que todas as lojas participantes da promoção estarão abertas no domingo, 01, a partir das 08h00 até as 18h00, e na compra de qualquer produto nas empresas que estão participando, o cliente estará concorrendo há seis premiações de R$ 1 mil – durante esses 09 dias campanha.

Texto e Foto Extra de Rondônia