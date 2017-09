Ex-vereador e irmão mortos em acidente serão velados na Câmara Municipal em Cabixi

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação na tarde desta quarta-feira, 27, que os corpos de Gregório Marcílio, de 70 anos, e do seu irmão Antônio Marcílio, mortos em acidente automobilístico na tarde desta terça-feira, 26, na BR-364, após o distrito do Guaporé, sentido Porto Velho, ainda não chegaram ao município de Cabixi.

Entretanto, a previsão é que chegue ainda na noite desta quarta. O velório será realizado na Câmara Municipal de Vereadores. O sepultamento deverá ocorrer nesta quinta-feira, 28.

Antônio morava no Estado de Santa Catarina e estava visitando familiares em Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família