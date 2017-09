Motociclista sofre ferimento grave ao se chocar contra caminhão

O acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha Factor 125, com placa de Vilhena e um caminhão Mercedes Benz Atron 2324, da Empresa Lind’Água, com placas de Pimenta Bueno, ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas 737 com a 730, localizado no Bairro Marcos Freire, em Vilhena.

Segundo testemunhas, a motociclista seguia pela Rua 730, sentido Melvin Jones, quando ao chegar ao cruzamento com a Rua 737, se chocou contra os pneus traseiros do caminhão, que seguia sentido BR-364 e por pouco não ficou presa entre as rodas do veículo.

A mulher que sofreu um corte profundo na perna esquerda, na região da canela, ao ponto de expor o osso e apresentava sangramento na boca, não portava Carteira Nacional de Habilitação.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional e a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) que registrou o caso.

Texto e fotos: extra de Rondônia