Prefeita garante mais de R$ 500 mil para investimentos no trânsito

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), participou de audiência com o Diretor Administrativo Financeiro do DETRAN-RO, João Henrique Paulo Gomes, para finalizar o convênio com o órgão de trânsito que irá resultar em melhorias na sinalização de ruas e avenidas de Vilhena.

O encontro aconteceu na capital, Porto Velho. De acordo com o representante do DETRAN todo o trâmite burocrático fora concluído com sucesso.

A assinatura oficial do convênio está marcada para o dia 2 de outubro, em solenidade que acontecerá em Vilhena com a presença dos representantes do DETRAN, bem como do Senador Acir Gurgacz (PDT) que foi um grande parceiro do Município desde a idealização do convênio. “Este recurso irá auxiliar à Secretaria de Trânsito (Semtran) para ampliar a instalação sinalizações verticais, fato de que contribui os condutores evitando consequentemente os incidentes relacionados à falta de sinalização”, comentou a prefeita durante a reunião.

Ainda, de acordo Rosani Donadon, o convênio de pouco mais de R$ 500 mil é um “gás” à meta da Semtran no que diz respeito às melhorias voltadas ao setor. “Esta parceria com o Estado é um meio de acelerar a execução dos projetos desenvolvidos para o trânsito”, acrescentou a chefe do poder executivo.

Texto e foto: Assessoria