VILHENA: dupla é condenada a 20 anos de prisão por participação em chacina; advogado recorre e vão responder em liberdade

Os réus Eber Maciel da Costa e Marlos Sousa Cândido foram julgados no plenário do Tribunal do Júri da comarca de Vilhena nesta quarta-feira, 27, eles foram acusados de terem participado de uma chacina e duas tentativas de homicídio.

Segundo consta no processo, Elber e Marlos são acusados de terem participado de uma chacina no dia 17 de outubro de 2016 – ocasião em que foram assassinadas cinco pessoas, sendo: José Bezerra dos Santos, Daniel Aciari, João Pereira Sobrinho, João Fernandes da Silva e Dagner Lemes Castanho. Outras duas vítimas escaparam com vida do massacre, Ariovaldo Nunes da Silva e Arivaldo Bezerra dos Santos. O principal acusado é Ilário Danelli, vulgo “Índio Branco”, que se encontra foragido.

Julgamento

Ao longo do julgamento, apenas o acusado Marlos Sousa Cândido esteve presente no tribunal. Em seguida o promotor João Paulo Lopes pediu aos jurados a condenação de ambos os réus por participação nos crimes.

George Barreto, advogado de defesa, desqualificou as declarações das testemunhas e disse que não há provas convincentes que coloque seus clientes na cena do crime.

Sentença

Após oito horas de julgamento, os jurados votaram pela condenação dos acusados. Sendo sentenciados a 20 anos de regime fechado pelo crime de assassinato. Mas foram absolvidos pelas duas tentativas de homicídio.

A defesa recorreu e ganhou o direito dos réus responder em liberdade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra