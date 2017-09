Casal cabixiense comemora bodas de diamante

No sábado, 23, o casal José de Almeida e Maria da Fé de Jesus Almeida comemorou suas bodas de diamante. O evento ocorreu no Ginásio Inácio Mercado, em Cabixi.

O casal constituiu uma família composta por sete filhas, 22 netos e 13 bisnetos. Os dois se conheceram numa festa no mês de Janeiro de 1957 e após um tempo começaram a namorar.

No dia 22 setembro de 1957, se casaram na igreja Matriz de Regente Feijó (SP) com uma cerimônia simples. Devido a uma crise financeira em 1977 vieram para Rondônia em busca de terras, onde moraram por um tempo em Colorado. No ano de 1980 mudaram-se para Cabixi, onde residem atualmente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação