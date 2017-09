DER conclui pontes de concreto sobre os rios Santa Cruz e Araras no asfaltamento da rodovia de Pimenteiras

A empresa contratada pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), para fazer o asfaltamento de 38 quilômetros da BR-435, antiga RO-399 e também conhecida como Quarta Eixo, no acesso ao município de Pimenteiras, concluiu nesta semana a construção da ponte de concreto com 45 metros de extensão sobre o rio Santa Cruz.

Neste asfaltamento já havia sido concluída a ponte de concreto sobre o rio Araras, com 30 metros de extensão. “As empresas intensificam agora os trabalhos de aterro das cabeceiras das pontes para liberar o trânsito antes da intensificação do período de chuvas”, explicou o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva.

O asfaltamento

A pavimentação do acesso a Pimenteiras tem 38 km de extensão. Para dar maior agilidade ao projeto, o governo de Rondônia dividiu a obra em quatro lotes de 9,5 km cada um. “Desta forma, quatro empresas trabalham de forma simultânea, garantindo a agilidade que o governador Confúcio Moura tem exigido”, frisou Neiva.

Dos quatro lotes, um foi concluído no último ano. De acordo com o engenheiro do DER, Armando Couto, fiscal da obra, o lote 2 inclui a ponte do rio Araras e está com 90% de conclusão. O lote 3 contempla a ponte do Santa Cruz. Neste segmento da obra a empresa inicia o lançamento da capa asfáltica no mês de outubro. Já o quarto lote tem início no portal de entrada de Pimenteiras. A empresa informou que a drenagem está avançada na entrada do município e que pelo menos dois quilômetros de asfalto ficam prontos neste ano.

100% dos municípios com acesso asfaltado

Dos 52 municípios de Rondônia, apenas Pimenteiras e Campo Novo ainda não tem acesso totalmente asfaltado, mas as obras estão em andamento para deixar 100% dos municípios de Rondônia com acesso pavimentado.

Autor e fotos: Nilson Nascimento