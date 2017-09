DUPLO DOMICÍLIO? Vereador de Cerejeiras é acusado de morar em Vilhena

A redação do Extra de Rondônia recebeu nesta quarta-feira, 27, denúncia de um morador do município de Cerejeiras, onde afirma que Pedro José Alves Sanches, mais conhecido por “Pedrinho”, eleito no último pleito vereador com 551 votos pelo (PMDB), sendo o segundo mais votado, não mora mais na cidade.

De acordo com o eleitor, que está indignado com o parlamentar, disse que Pedrinho está morando em Vilhena e só vai a Cerejeiras participar da sessão ordinária.

O denunciante disse não sabe o motivo da mudança do vereador, mas pede que ele seja honesto com a população que depositou nele voto de confiança e pelo menos explique o motivo de ter deixado a cidade.

Caso a denúncia se comprove, Pedrinho pode ter o mandato cassado, conforme estipula o Artigo 7º II do Decreto-lei 201/1967, que diz: “A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando: fixar residência fora do município”

O Extra de Rondônia deixa espaço para o vereador caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução