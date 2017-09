Em novembro, a comunidade João Paulo II realiza sua tradicional festa

A comunidade João Paulo II realizará uma grandiosa festa no dia, 19 de novembro, a partir das 11h00, no salão do Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo Norte (CTG), de Vilhena.

A festa terá contará com música ao vivo, bingo e um delicioso churrasco acompanhado por arroz, mandioca e salada pelo valor de R$ 20,00 por pessoa.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 8493-6979 ou 9 9972-1988.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa