Homens armados assaltam posto de combustíveis e farmácia em Vilhena

Os dois assaltos ocorreram no fim da tarde desta quinta-feira, 28, no Posto Taffarel e na Farmácia Modelo, localizados na Avenida Jô Sato, no Jardim América.



Segundos informações, dois indivíduos armados, em uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor preta, com placa NED-7328 de Porto Velha, assaltaram o posto de combustíveis e cerca de 20 minutos depois, retornaram e assaltaram também, a farmácia, localizada um pouco mais a frente, no semáforo com a Avenida Benno Luiz Grabin.



No posto, os infratores se dirigiram até o caixa da conveniência, porém, o funcionário conseguiu se esconder e os mesmos acabaram roubando pertences de clientes e abriram fuga logo em seguida.



Guarnições da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizam diligências a fim de localizar os assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso.



O veículo utilizado pelos agentes, possui registro de roubo.







Texto e foto: Extra de Rondônia