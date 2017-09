Jovem é condenado a 21 anos por duplo homicídio em Vilhena

Igor Ricardo de Matos Silva, 20 anos, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por ter assinado Matheus Martins da Rocha e Emerson Severino da Rocha.

O julgamento ocorreu nesta quinta-feira, 28, no Fórum Criminal, Desembargador Fagundes Leal, Vilhena.

Conforme o processo 1000.803.42.2017.8.22.0014 – a sentença aponta que o réu cometeu duplo homicídio por torpe, fútil e usando recursos que dificultara ou impossibilitaram que as vítimas se defendessem.

Acusação da promotoria

Nas alegações, a promotoria acusou Igor ser autor dos crimes, e a morte de uma das vítimas estava relacionado entre facções. E, a outra vítima foi assinada por que estava no local na hora errada. Segundo promotor, o acusado, pertence a facção do Primeiro Comando da Capital (PCC) e a vítima Matheus fazia parte de uma fação rival. O promotor informou também, que no dia do crime duas testemunhas foram ouvidas e relataram conforme as fisionomias se tratar de Igor ser autor dos disparos.

Defesa

Em seguida a defesa fez o uso das alegações do seu cliente e disse que as provas contra o acusado não se enquadram como autor dos homicídios, e que Igor é inocente em todos quesitos. Assim como também, os argumentos das testemunhas não são convincentes para enquadrar o réu como autor dos crimes.

Replica

Nos argumentos da réplica, a promotoria convenceu aos jurados que Igor é uma pessoa perigosa e no seu depoimento na Delegacia de Polícia Civil, disse ser fiel ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A promotoria finalizou todas reprovações do réu ser inocente conforme alegou sua defesa e pediu aos jurados a condenação do acusado.

Treplica

Na treplica a defesa usou os mesmo argumentos que seu cliente não teve envolvimento algum nos crimes, devido há provas suficientes de ser autor da morte das vítimas. A defesa finalizou suas considerações, que Igor é inocente e se se optassem pela condenação estariam colocando um inocente na cadeia.

Sentença

Após seis horas de julgamento, os jurados optaram pela condenação do acusado. Sendo sentenciados a 21 anos de regime fechado pelo crime duplo homicídio.

De acordo com a defesa, irá recorrer da decisão. Porém, o acusado aguardará o recurso preso.

