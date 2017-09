Justiça concede habeas corpus para filhos de empresários vilhenenses presos por tráfico de drogas sintéticas

Foi concedido na manhã desta quinta-feira, 28, pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, habeas corpus para dois dos filhos de empresários vilhenenses presos pela Polícia Federal no mês de agosto do ano corrente, acusados de tráfico de drogas sintéticas no Cone Sul.

A sessão, que aprovou os pedidos da defesa por dois votos a um, deveria ter ocorrido na semana passada, porém acabou sendo adiada a pedido do desembargador Valter de Oliveira.

Vinícius Masutti e Ricardo Kayed foram os beneficiados de imediato, porém, o habeas corpus do terceiro acusado, Rodrigo Belario, também está previsto para ser concedido, ainda hoje.

