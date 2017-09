Mulher é encontra morta sentada em cadeira frente a casa dela em Cerejeiras

O fato aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 28, no município de Cerejeiras.

De acordo com as primeiras informações, uma mulher ainda não identificada, foi encontrada sem vida, sentada numa cadeira em frente à casa dela na Rua Minas Gerais – no Bairro Primavera.

Uma testemunha disse à polícia que na parte da manhã a vítima estava passando mal, e uma vizinha tentou levá-la ao hospital, mas se recusou.

Porém, no final da tarde uma pessoa que passava pelo local, viu a vítima sentada numa cadeira e estranhou o fato dela não se mexer, com isso, se aproximou e viu que ela estava com o pescoço roxo.

De imediato ligou para o serviço de saúde do hospital municipal que mandou uma ambulância, ao chegarem constataram que a mulher estava morta. O corpo está no local aguardando a Polícia Técnica para realizar a perícia e depois será liberado para remoção.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia