Prefeito e vereador recebem deputado Edson Martins em Cerejeiras

O prefeito do município de Cerejeiras Airton Gomes (PP) e o vereador José Carlos Valendorff (PMDB), receberam no último final de semana o deputado estadual Edson Martins (PMDB).

A visita do deputado foi para tratar das escrituras de regularização fundiária urbana de Cerejeiras do programa título já.

Através de emenda parlamentar do deputado Edson Martins serão feitas gratuitamente 2.300 escrituras. Até o momento foram realizados mais de 900 cadastros, e em breve serão entregues as primeiras 200 escrituras.

O deputado e aliados participaram da aula inaugural do curso de enfermagem no auditório do Sindidef.

O curso é através da Unidade de Mediações de Ensino Superior da Amazônia (UMESAM) que tem parceria com o grupo educacional Davi Dias de Minas Gerais.

O objetivo do curso é a inclusão social e escolarização. Iniciaram o curso 40 alunos, mas a programação é atingir o número de 50 estudantes. Além disso, para o próximo ano, está sendo planejada inclusão dos cursos de agronegócio e psicologia.

Edson Martins, José Carlos e o prefeito Airton Gomes, também realizaram reunião com as associações de produtores rurais de Cerejeiras.

Estavam presentes os representantes de seis associações, no local foi feita a entrega simbólica dos equipamentos agrícolas de emenda do deputado sendo: duas grades hidráulicas de 18 discos, duas carretas hidráulicas e um pulverizador canhão. Esse equipamento só será entregue após os mesmos se adequarem a Lei 3.122/2013 – aonde os associados deverão se cadastrar no SISPAR para estarem aptos a receber bens seja estadual ou Municipal.

Também no mesma reunião estavam presentes representantes do CADECER – aonde o deputado firmou o compromisso que depois que a prefeitura fizer o projeto para aquisição dos móveis ele irá estender uma emenda destinada a tal finalidade.

A Guarda Mirim também foi alvo de visita e recebeu o compromisso das autoridades que quando tiver algum projeto que se encaixe em recurso estadual ou municipal poderão contar com a ajuda da classe política do município e do Estado.

Vale ressaltar que o vereador José Carlos Valendorff, foi destaque na pesquisa feita pelo Extra de Rondônia , onde obteve o menor índice de rejeição entre os vereadores de Cerejeiras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia