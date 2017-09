Tudo pronto para o tradicional Miss e Mister Rondônia 3ª Idade em Vilhena

Um dos mais renovados eventos voltados ao setor social, em Rondônia, ocorrerá neste domingo, 1 de outubro, em Vilhena.

A cidade vai sediar, pela 5ª vez, o concurso Miss e Mister Rondônia 3ª Idade, que será no auditório do Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

Conforme a programação, as atividades iniciam às 07h com café da manhã aos visitantes, `S 10h será formada a mesa de autoridades, às 10h30 inicia o concurso e, às 12h, será servido um almoço especial para todos. Ainda, às 14h haverá tarde dançante com a gravação do 6º DVD de Valdir Alberto.

Valdir Alberto, organizador da festa, explico que ao Extra de Rondônia que está tudo pronto para receber as mais de 35 caravanas vindas do Estado. “Os vencedores do concurso, além dos títulos, receberão prêmios. A mesa de jurados será formada por personalidades de diversos municípios para garantir a transparência do evento”, garante Valdir, que e músico e apresentador de TV.

Atualmente, são detentores das faixas: Antônio de Almeida (in memória), de Cacoal, e Valmira Costa, de São Francisco do Guaporé.

Maiores informações serão fornecidas pelo telefone (069) 9-8466-8157.

Texto e foto: Extra de Rondônia