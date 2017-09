Vilhena é 3º no ranking do índice de maturidade fiscal em RO

A prefeitura municipal de Vilhena obteve mais uma conquista e superou mais um percentual considerado importante na avaliação do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO).

O órgão, por meio da Diretoria de Controle de Receitas, unidade vinculada à secretaria geral de controle externo (SGCE), realizou a ação focada no auxílio aos municípios no que se refere ao controle da receita e da renúncia de receitas públicas.

Segundo o TCE/RO, o objetivo é estabelecer o Índice de Maturidade das Administrações tributárias dos municípios de Rondônia (IMAT-M). Neste quesito, Vilhena foi o 3º colocado com 75,00% de pontuação, estando dentro da faixa de “Aceitável”.

De acordo com o secretário municipal de fazenda (Semfaz), Sérgio Nakamura, o resultado comprova o avanço fiscal e a lisura com que são tratadas as contas do município. “É determinação da prefeita Rosani Donadon que as ações sejam feitas de forma correta, com responsabilidade e, acima de tudo, eficiência no controle dos recursos. Devido aos números, podemos ver o quanto Vilhena está melhorando. Continuaremos lutando pelo crescimento do município”, destacou o titular da Semfaz.

Segundo o Controle Externo do TCE-RO, a ideia é de que o Indicador de Maturidade das Administrações Tributárias dos Municípios de Rondônia (IMAT-M) seja atualizado anualmente.

Em outra avaliação do próprio TCE, de forma inédita, a “Cidade Clima de Rondônia” obteve 90% no quesito Transparência de suas ações.

