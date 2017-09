Advogado criminalista realiza palestra na OAB de Vilhena

No dia, 19 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) junto com a OAB Jovem convida a todos os advogados (as), bacharéis e estudantes de direto de Vilhena e da região para participar de uma palestra com o advogado criminalista Roberto Parentoni, que ocorrerá na sede da entidade de Vilhena.

O tema da palestra será a “Advocacia Criminal na Prática da Polícia ao Tribunal”, servindo de auxílio aos advogados em início de carreira.

As inscrições devem ser feitas através do site, devendo ainda ser confirmado no e-mail. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação