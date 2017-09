Bandidos não se intimidam com câmeras de segurança e assaltam a luz do dia; vídeo

No final da tarde desta quinta-feira, 28, a Polícia Militar (PM) registrou dois assaltos a comércio na cidade de Vilhena.

Mesmo com câmeras de segurança, os bandidos não estão se intimidando. O primeiro assalto foi num posto de combustível na BR-174 – esquina com a Avenida Benno Luiz Graebin, no Bairro Jardim Eldorado, logo após o comércio visitado pelos bandidos foi uma farmácia que fica bem em frente ao posto.

Nos dois assaltos, os ladrões chegaram de moto, o carona desceu sacou a arma e anunciou o roubo.

Veja as imagens gravadas por câmeras de segurança:

Texto e Foto: Extra de Rondônia