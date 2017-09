Caminhão é furtado em pátio de posto de combustíveis em Vilhena

Um caminhão Mercedes Benz L1620, com placas NDD-6260, de Vilhena, carregado com ração para gado, foi furtado durante a madrugada desta sexta-feira, 29, no pátio do Posto Bonadese, localizado na Avenida Celso Mazzuti, saída para Porto-Velho, em Vilhena.

De acordo com o proprietário, que a dois anos e oito meses estaciona o veículo no local, quando foi buscar o mesmo pela manhã, já não o encontrou mais.

Devido a movimentação de caminhões e carretas durante a noite ser constante, os frentistas do posto afirmaram não ter terem percebido nenhuma movimentação que pudesse levantar suspeita.

Quem tiver qualquer informação sobre a localização do veículo pode entrar em contato com o proprietário pelo número 984822037 ou diretamente com a polícia pelo 190.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação