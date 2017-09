Caminhão furtado em pátio de posto em Vilhena é localizado em Monte Negro

O caminhão Mercedes Benz L1620, com placas NDD-6260, de Vilhena, carregado com ração para gado, que foi furtado durante a madrugada desta sexta-feira, 29, no pátio do Posto Bonadese, foi localizado em Monte Negro pela Polícia Militar.

Segundo o proprietário, ele recebeu uma ligação da Polícia Civil da referida cidade, o comunicando que seu veículo foi localizado e que o condutor do mesmo, que ainda não teve sua identidade revelada, havia sido detido pelos militares.

Agora o dono do caminhão aguarda a decisão do delegado que está cuidando do caso, para buscar o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação